Что вы знаете о Чемпионате Европы: тест к старту Евро-2020

На полях 11 стран Европы с 11 июня по 11 июля будет проходить Чемпионат Европы. По случаю старта Евро-2020 предлагаем освежить свои знания и пройти тест, который посвящен Чемпионату Европы.

Первый матч Чемпионата Европы-2020 состоится 11 июня в Риме. Италия, которая однажды выиграла Евро, в 22:00 встретится с Турцией.

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Также матчи чемпионата Европы состоятся в:

Амстердаме

Баку

Бухаресте

Будапеште

Копенгагене

Глазго

Лондоне

Мюнхене

Риме

Санкт-Петербурге

Севилье

Первоначально турнир должен был состояться в 2020 году в 12 городах. Но планы УЕФА нарушила пандемия коронавируса, и турнир был перенесен.

В 2021 году Дублин и Бильбао не смогли принять матчи Чемпионата Европы.

Два полуфинальных и решающий поединки примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Украины сыграет в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Тест к Евро-2020