"В моих глазах он номер один": чемпион мира об Александре Усике

Теренс Кроуфорд поделился своими мыслями об украинском боксере Александре Усике. Действующий чемпион мира положительно отзывается об украинце.

В начале мая состоялся бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул IBF. Украинец победил британца, став абсолютным чемпионом.

Читайте также "Чувствую себя венгром": боксер из Бахмута, который через Россию бежал в Европу о смене паспорта

Что Кроуфорд думает об Усике

Чемпион мира имеет положительное мнение об украинском боксере.

Усик – отличный боксер. Он добился больших успехов в боксе. В моих глазах он номер один в рейтинге лучших боксеров независимо от категории,

– рассказал Теренс Кроуфорд.

Александр Усик отказался от пояса IBF, подарив его британским боксерам. 21 сентября за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Отметим, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще запланирован реванш, который состоится 21 декабря 2024 года.