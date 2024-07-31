"В моих глазах он номер один": чемпион мира об Александре Усике
31 июля 2024, 15:00Читати новину українською
Источник:K.O. Artist Sports
Теренс Кроуфорд поделился своими мыслями об украинском боксере Александре Усике. Действующий чемпион мира положительно отзывается об украинце.
В начале мая состоялся бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул IBF. Украинец победил британца, став абсолютным чемпионом.
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Что Кроуфорд думает об Усике
Чемпион мира имеет положительное мнение об украинском боксере.
Усик – отличный боксер. Он добился больших успехов в боксе. В моих глазах он номер один в рейтинге лучших боксеров независимо от категории,
– рассказал Теренс Кроуфорд.
Отметим, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще запланирован реванш, который состоится 21 декабря 2024 года.