Сергей Кулиш впервые высказался о получении медали на Олимпиаде-2024
Источник:Общественное Спорт
Сергей Кулиш прокомментировал получение серебро на Олимпийских играх-2024. Эта медаль стала второй для Украины на турнире.
В четверг, 1 июля, состоялся финал по стрельбе из винтовки на расстоянии 50 метров. По результатам соревнований он завоевал серебряную медаль.
Читайте также Вторая медаль Олимпиады в карьере: эмоции Сергея Кулиша на церемонии награждения в Париже
Комментарий Кулиша после награждения
Стрелок признался, что он испытывает странные эмоции сейчас. В частности рассказал, что именно ему помогло завоевать олимпийскую медаль.
Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так. Даже трудно как-то рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают. Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это трудно. У нас такой вид спорт – более технический и статичный. Но как-то удалось – это не первый раз, поэтому опыт есть,
– рассказал Сергей Кулиш.
Напомним, что первой олимпийской медалью для Украины стала "бронза" Ольги Харлан. В борьбе за третье место она победила Чой Себин.