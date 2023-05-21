Вспомнил о стране и церкви, – что сказал Ломаченко после поражения в бою против Хейни

Василий Ломаченко провел бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но уступил Девину Хейни решением судей.

Бой между Ломаченко и Хейни длился все 12 раундов. А довольно ровный бой закончился победой американского боксера, защитившего свои чемпионские титулы.

Как это было Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира

После боя Ломаченко хоть и чувствовал горечь поражения, но вел себя достаточно адекватно.

"Для начала я хочу поблагодарить моего Бога Иисуса Христа. Второе – хочу поблагодарить мою команду, отца, менеджера, катмена, мою семью и друзей. И тех, кто пришел и поддержал меня", – заявил Ломаченко.

Сам результат боя Ломаченко не очень-то хотел обсуждать.

"Я не хочу говорить об этом. Все люди видели, что произошло сегодня", – заявил Ломаченко.

И когда у боксера спросили, не чувствует ли он, что у него украли чемпионский титул, Ломаченко заявил, что для него сейчас "некомфортный момент". Но пообещал, что "увидимся в следующий раз".

Что Ломаченко планирует делать дальше

У Ломаченко также спросили и о его дальнейших планах – планирует ли он остаться в легком весе (где уже дважды проиграл в боях за звание абсолютного чемпиона мира), или опустится ниже в весовой категории. Однако Ломаченко на это ответил несколько иными планами – не спортивными.

"Сейчас я хочу вернуться домой, защитить свою страну, защитить свою Украинскую православную церковь", – заявил Ломаченко.

Выступление Ломаченко после боя с Хейни – смотрите видео