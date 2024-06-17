Не буду говорить фамилии, но неприятно, – Забарный раскритиковал игроков сборной за проигрыш

Илья Забарный прокомментировал разгромное поражение Украины в матче против Румынии. Защитник не стал сдерживать эмоций и раскритиковал своих коллег по команде.

В понедельник, 17 июня, Украина потерпела разгромное поражение от Румынии дебютная игра Евро-2024 закончилась со счетом 3:0.

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Забарный высказал критику в сторону игроков сборной

Защитник национальной команды Украины и английского Борнмута отметил, что раньше отдача у футболистов была большей, а сейчас некоторые бьют баклуши на тренировках.

Помню, когда я пришел, какой уровень, какая самоотдача у людей была. И сейчас, когда ты видишь – не все, но иногда люди приходят молодые в сборную и могут бить баклуши на тренировке – для меня это ... Не буду говорить фамилии, но для меня это неприятно было,

– рассказал Забарный.

Также он заявил, что люди должны понимать, куда они приезжают, что это сборная, и что ты выходишь не просто поиграть в футбол, а выходишь за свою страну.

"Я спокоен по поводу Евро, но я хочу, чтобы все футболисты, которые попадают в состав сборной, понимали, что это за турнир, и какой ценой мы туда вышли, какой ценой нам нужно там играть. Это не только о футболе, это гораздо больше. Люди должны выходить на поле и отдавать все абсолютно и делать это с холодной головой", – добавил Илья Забарный.

Напомним, что следующий матч Украина сыграет против Словакии 21 июня в 16:00 по киевскому времени.