Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, – Бойко о сотрудничестве с румыном в Динамо
Источник:УПЛ ТБ
Экс-голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал сотрудничество с Мирчей Луческу. Игрок рассказал о прекращении игровой практики после назначения румына.
В начале июня 2023 года Денис Бойко покинул киевское Динамо. Вскоре голкипер подписал контракт с житомирским Полесьем.
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Комментарий Бойко о работе с Луческу
Экс-голкипер Динамо отметил, что с приходом Мистера он остался без игровой практики.
Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, и мы с ним переговорили. Он сказал, что привык иметь голкипера №1 и человека, который тренируется и понимает, что он второй выбор. Но этот человек, который тренируется, должен быть полностью сосредоточен и готов в случае чего подменить №1. Это очень откровенно и справедливо в отношении вратарей. Ты уже как игрок, или принимаешь эти рамки, или ищешь другой клуб, если не согласен с его позицией,
– рассказал Бойко.
Справка. Денис Бойко провел в составе киевского Динамо 108 матчей, в которых пропустил 97 мячей и 51 раз ворота оставались "сухими".
Отметим, что голкипер покинул Полесье в конце сезона-2023/2024 и продолжает искать себе новый клуб.