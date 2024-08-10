Подставил конь: что помешало Александру Товкаю выйти в финал Олимипады-2024

Представитель Украины Александр Товкай не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в современном пятиборье. В конном конкурсе он столкнулся с проблемой.

В пятницу, 9 августа, состоялись соревнования по современному пятиборью на Олимпиаде-2024. Однако ни один из представителей Украины не смог пробиться в финал, пишет 24 канал.

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Что помешало Товкаю пройти в финал

Сначала Александр был лидером своей группы в полуфинале после раунда фехтования, где его баллы составляли 245 очков.

В конном конкурсе лошадь спортсмена трижды отказался перепрыгивать препятствие, из-за чего украинец не набрал ни одного балла и завершил соревнования.

Что такое современное пятиборье Это олимпийский вид спорта, который охватывает четыре дисциплины: фехтование на шпаге, плавание вольным стилем, конный конкурс и лазер-ран, сочетающий элементы бега и стрельбы.

Лошади для спортсменов выбираются путем жеребьевки.

Отметим, что второй представитель Украины Владислав Чекан также не смог пробиться в финал.