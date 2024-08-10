В пятницу, 9 августа, состоялись соревнования по современному пятиборью на Олимпиаде-2024. Однако ни один из представителей Украины не смог пробиться в финал, пишет 24 канал.
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Что помешало Товкаю пройти в финал
Сначала Александр был лидером своей группы в полуфинале после раунда фехтования, где его баллы составляли 245 очков.
В конном конкурсе лошадь спортсмена трижды отказался перепрыгивать препятствие, из-за чего украинец не набрал ни одного балла и завершил соревнования.
Что такое современное пятиборьеЭто олимпийский вид спорта, который охватывает четыре дисциплины: фехтование на шпаге, плавание вольным стилем, конный конкурс и лазер-ран, сочетающий элементы бега и стрельбы.
Отметим, что второй представитель Украины Владислав Чекан также не смог пробиться в финал.