Мы сделали все, что могли, – что Петраков сказал футболистам после матча с Шотландией

Сборная Украины по футболу не сумела обыграть Шотландию в матче Лиги наций и подняться в дивизион А. После игры главный наставник команды Александр Петраков поблагодарил футболистов за игру.

Сборная Украины в матче с Шотландией устраивала только победу. Именно она гарантировала команде победу в группе и выход в элитный дивизион Лиги наций. А также попадание во вторую корзину во время жеребьевки Евро-2024. Но матч против Шотландии закончился вничью 0:0.

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По всей вероятности, это был последний матч для Александра Петракова во главе сборной Украины. У него ведь заканчивается контракт с командой. Хотя сам тренер этот вопрос с журналистами обсуждать не захотел.

После матча в раздевалке Петраков поблагодарил игроков за матч.

"Это футбол, это спорт. Кто-то выиграет, кто-то не проходит дальше. Так что мы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий. Я вас благодарю всех – и за игру, и за работу", – сказал Петраков футболистам.

Видео обращения Петракова к футболистам (с 16:00)