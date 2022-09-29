Збірна України у матчі з Шотландією влаштовувала лише перемога. Саме вона гарантувала команді перемогу в групі та вихід в елітний дивізіон Ліги націй. А також потрапляння в другий кошик під час жеребкування Євро-2024. Але матч проти Шотландії закінчився внічию 0:0.

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Цілком ймовірно, що це був останній матч для Олександра Петракова на чолі збірної України. Адже в нього закінчується контракт з командою. Хоча сам тренер це питання з журналістами обговорювати не захотів.

Натомість після матчу у роздягальні Петраков подякував гравцям за матч.

"Це футбол, це спорт. Хтось виграє, хтось не проходить далі. Так що ми зробили все, шо могли. Ні до кого ніяких претензій. Я вам дякую – і за гру, і за роботу", – сказав Петраков футболістам.

Відео звернення Петракова до футболістів (з 16:00)