Дьявол прячется в деталях: что не так с переходом Ярмолюка в английский Брентфорд

Еще одного украинца в АПЛ стало больше – Егор Ярмолюк перешел в английский Брентфорд. Но в этом переходе остается немало "белых пятен". Так что не стоит искать матчи этой команды, чтобы увидеть игру украинца.

Когда украинские футболисты переходят в команды из топовых чемпионатов, всегда в начале есть эйфория. Ведь действительно интереснее наблюдать за теми же АПЛ или Ла Лигой, когда там выступает кто-то из своих. Таково было и в первые минуты, когда Брентфорд объявил о подписании 18-летнего украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Но радость от мысли, что в АПЛ будут снова выступать трое украинцев, быстро сошла на нет.

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В Брентфорде сразу заявили, что пока украинец выступит за команду "B". Это что-то вроде молодежи, но не совсем. Эта команда не выступает в молодежном чемпионате Англии (U23). Она вообще нигде не выступает на профессиональном уровне, играя всевозможные товарищеские турниры. Или просто товарищеские матчи для поддержания формы. Например, в ноябре 2021 года команда сыграла товарищеский матч против футбольного клуба "родина" из москвы на Кипре.

Так что ни о какой системности в работе говорить не приходится. Матчи могут быть как трижды в месяц, так и четыре за десять дней. Как договорятся.

В целом же там собраны молодые игроки, пока не нашедшие себе постоянный клуб. Шансов пробиться в основную команду оттуда не так много.

Еще один важный аспект – готовность самого Ярмолюка к такому переходу. Да, он с 14 лет привлекался в главную команду Днепр-1, и даже ездил на сборы. Когда ему было 16 лет, он дебютировал за команду в УПЛ. В общей сложности за это время он сыграл 18 матчей в УПЛ, а еще 3 матча – в Кубке Украины, где и отличился забитым голом. Талант у парня есть. Так что в 18 лет он уже выступает за молодежную сборную Украины.

Но готова ли его психика к столь значительным изменениям, как переезд в другую страну. Не помешает языковой барьер? А как насчет пребывания вдали от дома без родных?

Уже немало юных украинских игроков совершали такие переходы, но сделать качественный шаг вперед почти никому не удалось. Сразу в голову приходят два игрока львовских Карпат – Марьян Швед и Алексей Гуцуляк. Первый в 17-летнем возрасте перешел в испанскую Севилью, где тоже пришлось играть за молодежную команду (но эта хотя бы проводила официальные матчи). Закончилось все возвращением в Карпаты через два года, после чего был неудачный трансфер в шотландский Селтик и аренда в бельгийский Мехелен. За эту команду он выступает до сих пор.

Алексей Гуцуляк в 18 лет из Карпат отправился в аренду в другой испанский клуб – Вильярреал. Но тоже в молодежную команду. Правда, через полгода пребывания там решил вернуться в Карпаты. Сейчас выступает за Днепр-1. Не пошло ему за границей.

Другие украинцы, хоть чего достигшие заграницей в топовых чемпионатах, перебирались туда значительно позже (в более зрелом возрасте). Александр Зинченко стал игроком МанСити в 20 лет, но тоже поначалу отправился в аренду. Виталий Миколенко перешел в Эвертон в 22 года. Руслан Малиновский свою карьеру за границей начал с Бельгии в 22 года, где выступал за Генк. И только в 26 лет перешел в итальянскую Аталанту. Роман Яремчук стал игроком бельгийского Генка в 21 год, и только когда ему было 25 лет, перешел в португальскую Бенфику.

Это не значит, что стоит сидеть в Украине как можно дольше, особенно когда есть предложение с топовых чемпионатов. Потому что можно повторить истории Андрея Ярмоленко или Евгения Коноплянки. Они хоть и поиграли в европейских чемпионатах, но раскрыться как следует там не успели. Или Виктора Коваленко – "вечно перспективный" игрок в 25 лет перешел в Аталанту, но уже через полгода был отправлен в аренду. Дмитрий Чигринский тоже не проявил себя в Барселоне.

Поэтому, когда происходит такой переход, следует обращать внимание и на такие детали, где и сидит этот самый дьявол – что игроку может предложить клуб, и готов ли сам футболист к новым вызовам.