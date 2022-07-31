Легче не стало, – Магучих рассказала о сообщениях от россиянки Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о переписке с россиянкой Марией Ласицкене. Представительница России решила ей написать после ЧМ-2022 в США.

Магучих: Какой может быть разговор

По словам Ярославы, никто из российских атлетов ей не писал, чтобы выразить поддержку. Украину только обвиняли в ее сообщениях о войне.

Читайте также Увидела наш флаг и подумала, что хочу домой, – Магучих посвятила "серебро" защитникам Украины

"Мне никто не написал из тех, с кем я общалась. Девушкам тоже. Вместо того, те с кем я не общалась, и кого я даже не знала, после того, как я выставила пост и некоторые со стороны начали: "Что ты выставляешь? Для чего это делать? Ты ничего не понимаешь. Это не наша проблема".

Возможно, я ничего не понимаю, но в моей стране началась война, я должен уехать, чтобы быть в безопасности и продолжать тренировки, чтобы показывать результаты", – рассказала Магучих.

Украинская легкоатлетка рассказала, что после чемпионата мира в американском Юджине ей написала россиянка Мария Ласицкене.

Три месяца прошло и Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху, но она написала только о том, что она не выступает. Мне она ничего не писала. Уже после чемпионата мира в Юджине она мне написала, но, знаете ли, это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала. Она написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало. Прошло уже 5 месяцев войны. Какой может быть разговор?,

– подчеркнула легкоатлетка.

Кто такая Мария Ласицкене

Магучих и Ласицкене хорошо знакомы между собой. Их "дружба" запомнилась на Олимпийских играх-2020, где спортсменки вместе сфотографировались на пьедестале.

Тогда Ярослава подверглась массовой критике, ее "разнесли" из-за фотографии с представительницей страны-агрессора. К тому же Ласицкене является офицером армии России и капитаном ВС России. На прошлых выборах она также была доверенным лицом Владимира Путина. Тогда как Ярослава – представитель ВСУ.

В настоящее время российские и белорусские легкоатлеты были отстранены от мирового спорта. Ласицкене написала открытое письмо главе МОК Томасу Баху, где обвинила его в трусости. Юлия Левченко написала ей мощный ответ, почему представители враждебных стран должны быть вне международной арены.