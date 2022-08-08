Сезон УПЛ может быть скрытым: фанаты могут не узнать время и место проведения матчей

Даже, несмотря на войну в Украине, новому футбольному сезону быть. Но дата и время проведения матчей УПЛ могут быть скрытыми.

Цыганик: Мы хотим календарь УПЛ

Как рассказал журналист и комментатор Игоря Цыганик, уже в скором времени УПЛ должен определиться с календарем поединков нового сезона-2022/2023. Есть еще несколько незакрытых вопросов.

Смотрите также "Горы в аду, предатель": фанаты Десны сожгли паспорт перебравшегося в россию игрока – видео

Этот сезон может быть для поклонников футбола не таким интересным. Сначала стало известно, что в целях безопасности, болельщики не смогут попасть на трибуны, чтобы поддержать любимую команду.

Теперь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) просит публично не анонсировать начало поединков и стадионы, где они будут проходить. Возможно, фанаты узнают календарь в последний момент. Если так будет, то интересно, как будут проходить трансляции поединков.

Попросили не анонсировать о начале матчей и где они будут проходить. В связи с угрозой теракта в военное время. Сейчас требуем: "Мы хотим календарь УПЛ". Но, может, мы его и не узнаем. Будем узнавать в последний момент,

– рассказал Цыганик.

Напомним, что 23 августа станет базовым днем ​​первого тура УПЛ. Из-за полномасштабного вторжения россия в Украину, разбомбивших инфраструктуру, Десна и Мариуполь не будут участвовать в новом сезоне.