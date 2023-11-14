"Не хочу разочароваться в людях": Стаховский рассказал, почему не спрашивает Джоковича о войне

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что мировые звезды тенниса думают о войне в Украине. С некоторыми спортсменами он даже этого не обсуждает, чтобы не разочароваться в них.

Высказывания первой ракетки мира Новака Джоковича по поводу войны в Украине были не совсем однозначны. Ранее он выступал за возвращение российских и белорусских спортсменов в мировые турниры.

Смотрите также "Остановите геноцид": украинский спорт отреагировал на теракт России в Харьковской области

Стаховский не хочет говорить с Джоковичем о войне

Стаховский заявил, что не знает позиции Джоковича по поводу войны, поскольку он не общался с ним на эту тему.

Что думает на самом деле Новак, я не спрашивал и не хочу у него спрашивать, потому что не хочу разочароваться в людях,

– заявил он

Он также отметил, что знает позицию земляков Джоковича Янко Типсаревича и Виктора Троицкого. По его словам, "империалистическая Россия для них значит больше свободной и демократической Украины".

"Понимаю, что это наша война, а не их. Условно говоря, когда я даже общался с Роджером, то понимаю, что он не хочет политически высказываться. Это не его война. Он никогда в политических процессах не был ангажирован. Роджер говорит:" Да, мы вас поддержим, очень переживаем, что у вас», – добавил он.

По словам экстенсисиста, Роджер Федерер вместе с фондом забрали около 50 детей в первые дни вторжения РФ. Однако публично эту информацию не разглашали.