Украинские борцы растоптали соперников из России и Беларуси на ЧМ, не пожав им руки

В Аммане (Иордания) стартовал юниорский чемпионат мира-2023 по борьбе. Украинские борцы еще раз показали свой высокий класс и еще продемонстрировать свою патриотическую позицию.

За последние два соревновательных дня 14-15 августа украинские борцы трижды встречались на ковре с представителями враждебных стран-террористов. Напомним, что UWW вернула в международные соревнования россиян и белорусов, которые выступают под "нейтральным флагом" и не должны быть в структуре российской армии, пишет 24 Канал.

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Две украинские победы из трех

Сложная задача выпала на плечи Алима Месуветова (79 килограммов), Ивана Примаченко (97 килограммов) и Владимира Кочанова (125 килограммов).

Кочанов встретился с представителем Беларуси Александром Градовкиным в 1/8 финала юниорского ЧМ в Иордании. Украинец без шансов разложил на ковре соперника из страны-агрессора – 10:0.

На своем пути Кочанов победил казаха (12:2), но, к сожалению, в полуфинале проиграл оппоненту из Ирана (11:0). Теперь Владимир сразится только за "бронзу".

Никаких надежд на победу сопернику не оставил и наш Примаченко. Иван провел полуфинальную схватку против еще одного представителя Беларуси Владислава Козлова, в которой одержал победу 5:3.

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Благодаря этой победе Примаченко вышел в поединок за "золото", в которые досадно проиграл сопернику из Ирана Абольфазль Давуду Бабалу – 5:0. Иван стал автором первой награды для Украины на юниорском ЧМ-2023.



Примаченко – серебряный призер ЧМ-2023 U-20 / Фото украинской федерации

Единственным среди украинцев, кто не смог победить соперника из вражеской страны, стал Алим Месуветов, уступивший россиянину Ибрагиму Кадиеву в весовой категории до 79 килограммов. 10:0 в четвертьфинале ЧМ.

Отметим, что именно этот российский борец впоследствии выиграл "золото" в этой весовой категории на юниорском ЧМ-2023, в финале победив соперника из Индии 17:6.

Вместо этого Месуветов проиграл после этого в утешительной схватке иранцу – 4:1.

До и после ни одной из этих схваток между русскими, белорусами и украинцами не было рукопожатий. Это позиция украинских борцов, которую поддержали в UWW. Напомним, что в борьбе есть правило подать руку сопернику до и после поединка, но не в этом случае.

Отметим, что юниорский чемпионат мира-2023 в Иордании продлится до 20 августа. Эти соревнования по борьбе должны были состояться вообще в Польше, но UWW перенесла их в Иорданию. Причина? Польше отказала русским борцам в визе.