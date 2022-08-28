Украина уступила Сербии в стартовом матче ЧМ по волейболу
Сборная Украины по волейболу сыграла в первом матче чемпионата мира-2022. В стартовом поединке "сине-желтые" уступили команде Сербии.
Украина – Сербия 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)
Украина впервые за 24 года выступила на чемпионате мира по волейболу. Этот турнир должен был состояться в россии, но из-за российской агрессии соревнования перенесли в Польшу и Словению.
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Также на ЧМ-2022 не выступит сборная России, благодаря дисквалификации россиян сборная Украины отобралась на турнир.
На чемпионате мира-2022 соревнуются 24 команды, которые разделены на 6 групп. В 1/8 выйдут первые и вторые места каждого квартета, а также четверка лучших коллективов, занявших третьи места.
Украина соревнуется в группе А. Кроме сербов среди соперников украинцев – Тунис и Пуэрто-Рико. В первом поединке африканцы обыграли американцев.
Самым результативным игроком Украины в матче стал лидер команды Олег Плотницкий, набравший 13 очков.
Турнирная таблица (Группа А)
1. Тунис – 1 победа (1 матч), 3 очка, 3:0 (разница сетов)
2. Сербия – 1 (1), 3 (3:0)
3. Украина – 0 (1), 0 (0:3)
4. Пуэрто-Рико – 0 (1), 0 (0:3)