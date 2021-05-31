Первые участники плей-офф

Финляндия, обыграв Латвию (3:2 ОТ), обеспечила себе место в 1/4 финала. Команда возглавляет группу B с 15 очками после шести игр.

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На втором месте идет сборная США, набравшая 12 очков в пяти играх. Американцы также вышли в плей-офф, ведь в таблице в любом случае будут выше Латвии (9 очков в шести играх) и Канады (9 очков в шести играх) даже при равенстве очков.

США лучшие благодаря победам в личных встречах.

Заметим, что Беларусь и Италия потеряли шансы выйти в плей-офф.