Беларусь – Швейцария 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

В рамках группы A сборная Швейцарии разгромила Беларусь. Номинальные гости забросили по две шайбы в каждом периоде.

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Благодаря победе швейцарцы увеличили свои шансы выйти в плей-офф. В то же время Беларусь находится на предпоследнем месте.

Беларусь – Швейцария: видеообзор

Италия – Канада 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

В группе B Канада, которая борется за плей-офф, разгромила Италию. Канадцы забили аж 4 шайбы за первые 20 минут игры.

Команда Алена Виньо провела по две шайбы в следующих периодах и позволила итальянцам отметиться одним результативным броском.

Итальянская сборная проиграла все 6 матчей на чемпионате мира и занимает последнее место. Зато Канада подобралась к зоне плей-офф.

Италия – Канада: видеообзор