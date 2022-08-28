Сборная Украины по баскетболу уступила Исландии в овертайме в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины по волейболу сыграла в очередном матче квалификации чемпионата мира-2023. К сожалению, на выезде национальная команда уступила Исландию.

Исландия – Украина 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

"Сине-желтые" уверенно начали матч, сумев совершить рывок с 7:7 до 19:7, но преимущество в 12 очков было недолгим и после проведения ротации украинцы долго не могли отличиться, поэтому до первого перерыва исландцы сократили свое отставание до 4 очков, пишет 24 канал.

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Хозяева встречи пытались перехватить инициативу во второй четверти. Они действовали быстро и агрессивно в защите, чем заставлять украинских баскетболистов много ошибаться. И все же Украина выигрывала первую половину игры +5.

К сожалению, в третьей четверти количество непринужденных ошибок увеличилось, а Исландия под влиянием трибун разбегалась, начала попадать с дальней дистанции (ни три очкового за две первые четверти и сразу пять точных в третьей) и на кураже начала идти в отрыв. Как результат – перед последней четвертью наша команда проигрывала -8.

В последней четверти "сине-желтые" пытались догнать соперника. Это удалось за пять минут до конца основного времени – 71:71, но исландцы удержались впереди. Украинцы сравняли счет ровно за минуту до конца матча – 80:80. Ни одна из команд не сумела набрать очки, поэтому игра перешла в овертайм.

Исландцы сразу же вырвались вперед в дополнительное время, сделав преимущество в 6 очков.

Исландия почти сразу заработала преимущество 6 очков, которое украинцы до последнего пытались ликвидировать, но на последних секундах при счете 89:88 очередная потеря в результате спешки стоила нам победы.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, на счету которого 19 очков. Еще пятеро игроков набрали 10 или больше очков.

По итогу матча у Украины 25 потерь, но главное – это поражение, ставящее в сложное положение нашу команду в борьбе за путевки на чемпионат мира. Отбор продолжится в ноябре, а уже на следующей неделе команду Айнарса Багатскиса ждет старт Евробаскета-2022.

Турнирная таблица

1. Испания – 11 очков (5 побед, 1 поражение)

2. Италия – 11 очков (5 побед, 1 поражение)

3. Исландия – 10 очков (4 победы, 2 поражения)

4. Грузия – 9 очков (3 победы, 3 поражения)

5. Украина – 7 очков (1 победа, 5 поражений)

6. Нидерланды – 6 очков (0 побед, 6 поражений)

В финальную часть ЧМ-2022 по баскетболу пройдут по три лучшие команды из каждой группы.

После поражения Исландии Украину ожидает чемпионат Европы по баскетболу. Первый матч на Евробаскете украинцы проведут против Великобритании в пятницу, 2 сентября.