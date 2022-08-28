Ісландія – Україна 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

"Синьо-жовті" впевнено розпочали матч, зумівши зробити ривок з 7:7 до 19:7, але перевага в 12 очок була недовгою і після проведення ротації українці довго не могли відзначитись, тому до першої перерви ісландці скоротили своє відставання до 4 очок, пише 24 канал.

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Господарі зустрічі намагалися перехопити ініціативу у другій чверті. Вони діяли швидко та агресивно в захисті, чим примушувати українських баскетболістів багато помилятись. Та все ж таки України вигравала першу половину гри +5.

На жаль, у третій чверті кількість невимушених помилок збільшилась, а Ісландія під впливом трибун розбігалась, почала влучати з дальньої дистанції (жодного три очкового за дві перші чверті і одразу п’ять точних у третій) і на куражі почала йти у відрив. Як результат – перед останньою чвертю наша команда програвала -8.

В останній чверті "синьо-жовті" намагалися наздогнати суперника. Це вдалось за п’ять хвилин до кінця основного часу – 71:71, але ісландці втримались попереду. Українці зрівняли рахунок рівно за хвилину до кінця матчу – 80:80. Жодна з команд не зуміла набрати очки, тому гра перейшла в овертайм.

Ісландці відразу ж вирвалися вперед у додатковий час, зробивши перевагу в 6 очок.

Ісландія майже одразу заробила перевагу 6 очок, яку українці до останнього намагались ліквідувати, але на останніх секундах за рахунку 89:88 чергова втрата в результаті поспіху коштувала нам перемоги.

Цікаво. Найрезультативнішим в складі збірної України став Святослав Михайлюк, на рахунку якого 19 очок. Ще п’ятеро гравців набрали 10 чи більше очок.

За підсумком матчу у України 25 втрат, але головне – це поразка, яка ставить у складне положення нашу команду у боротьбі за путівки на чемпіонат світу. Відбір продовжиться у листопаді, а вже на наступному тижні команду Айнарса Багатскіса чекає старт на Євробаскеті-2022.

Турнірна таблиця

1. Іспанія – 11 очок (5 перемог, 1 поразка)

2. Італія – 11 очок (5 перемог, 1 поразка)

3. Ісландія – 10 очок (4 перемоги, 2 поразки)

4. Грузія – 9 очок (3 перемоги, 3 поразки)

5. Україна – 7 очок (1 перемога, 5 поразок)

6. Нідерланди – 6 очок (0 перемог, 6 поразок)