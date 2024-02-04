Юбилейная медаль: сборная Украины завоевала "серебро" в артистическом плавании на ЧМ-2024

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. В финале акробатической программы украинские русалки получили серебряную награду.

В пятницу, 2 февраля, в катарской Дохе стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. Первую награду на турнире для Украины завоевали наши синхронистки.

Читайте также "Украинцам надо выжить, чтобы доехать до Олимпиады": чемпионка из Донецка – о допуске россиян

Первая медаль Украины на ЧМ-2024

В финале акробатической программы украинки набрали 243,3167 балла и получили серебряную медаль в этом виде соревнований. Сборную Украины представляли восемь артистических пловчих: Марина и Владислава Алексиивы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дария Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Эта медаль стала 25-й в активе наших синхронисток за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Феноменальный успех наших девушек.

Победителем соревнований стала сборная Китая, которая набрала 244,1767 балла. Медальный пьедестал замкнули спортсменки из США.

Результат выступлений акробатических групп (финал)

1. Китай – 244.1767 балла

2. Украина – 243.3167

– 243.3167 3. США – 242.2300

Отметим, что это первая медаль сборной Украины на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта. Следующие соревнования по артистическому плаванию состоятся в понедельник, 5 февраля. Сборная Украины примет участие в выступлении технических дуэтов.