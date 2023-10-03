Олимпийская надежда Украины: 15-летняя гимнастка получила путевку в Париж-2024

Сборная Украины получила первую женскую лицензию по спортивной гимнастике на Олимпийские игры-2024. По итогам квалификации в индивидуальном многоборье путевку завоевала Анна Лащевская.

В бельгийском Антверпене продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. В женском многоборье разыгрывались 14 индивидуальных путевок на Игры-2024.

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По результатам Евро-2023 Украина не получила командную путевку в Париж-2023 в женской спортивной гимнастике. Поэтому на ЧМ украинки должны были наверстать упущенное в индивидуальных соревнованиях.

С суммой баллов 50,666 за четыре снаряда в многоборье Анна Лащевская попала в топ-14 гимпасток и получила желанную путевку на Олимпиаду-2024. 15-летняя представительница Ивано-Франковской области получила именную квоту. Это единственная лицензия, завоеванная украинками в спортивной гимнастике на ЧМ-2023.

К сожалению, Елизавете Губаревой и Илоне Крупе не удалось повторить успех Анны.

Что известно об Анне Лащевской

Анна Лащевская – 15-летняя гимнастка из Ивано-Франковска.

Первым важным турниром для Анны был Европейский юношеский олимпийский фестиваль (2022), на котором она заняла 4 место.

В том же году юная украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы среди юниорок.

В этом сезоне Лащевская начала выступления на взрослом уровне. Первым успехом Анны стало "золото" на разновысоких брусьях и "серебро" на бревне, которые она выиграла на этапе Кубка мира в Дохе.

Украинские гимнастки еще получат шанс отобраться на ОИ-2024. Это пройдет на этапах Кубка мира и чемпионате Европы в 2024 году.