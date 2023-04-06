Украина – Эстония 5:0

Шайбы: 1:0 – Цимиренко (Телегина, Кириченко, – более.), 11:09. 2:0 - Ценова (Лесь), 16:45. 3:0 - Телегина (Цимиренко, Добровольская), 17:27. 4:0 - Лопатина (Майфельд, Лесь), 33:46. 5:0 – Элизабет Алипова (Рожок, – больш.), 39:17

В румынском Брашове продолжаются матчи чемпионата мира по хоккею в дивизионе 3А среди женских команд. В третьем туре подопечные тренера Евгения Алипова встречались с командой Эстонии, пишет 24 Канал.

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Вся борьба впереди

Еще в первом периоде шайба трижды побывала в воротах эстонок. Результативными ударами отличились Дарья Цимиренко, Виктория Ценова и Полина Телегина. В дальнейшем украинки усилиями Доминики Лопатиной и Элизабет Алиповой развили свой успех, забросив еще две шайбы.

В итоге сборная Украины одержала убедительную победу со счетом 5:0. Вратарь "сине-желтых" Виктория Ткаченко записала второй "сухой" матч на турнире.

Таким образом, после трех матчей подопечные Алипова набрали 6 очков и занимают третье место в группе по сборным Литвы и Гонконга. В стартовом матче сборная Украины обыграла Румынию 4:0, а во втором туре уступила Гонконгу 1:2. Наша команда продолжает борьбу за повышение в классе

Важно! В пятницу, 7 апреля, украинки будут играть с командой Болгарии. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

Победитель турнира получает единственную путевку в следующий по силам эшелон мирового хоккея – дивизион 2B.