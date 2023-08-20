Первая медаль для Украины: Костевич стала вице-чемпионкой ЧМ-2023 по пулевой стрельбе

В столице Азербайджана продолжается чемпионат мира по пулевой стрельбе. Первую награду для сборной Украины завоевала олимпийская чемпионка-2004 Елена Костевич.

14 августа в Баку стартовал чемпионат мира по пулевой стрельбе. Первые пять соревновательных дней не принесли наград сборной Украины. Премьерную медаль в копилку нашей команды принесла титулованная Елена Костевич.

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Спортсменка с Черниговской области соревновалась в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. В финальную восьмерку Елена квалифицировалась с седьмым результатом.

После трех серий украинка сумела выйти в лидеры. В борьбе с выбыванием Костевич уступила немке Дорен Веннекамп (31:40). В итоге 38-летняя украинка взошла на вторую строчку пьедестала чемпионата мира. "Бронза" досталась латвийке Агате Расмане.

ЧМ-2023. Малокалиберный пистолет, 25 метров

Дорин Венекамп (Бельгия) – 40 мишеней.

Елена Костевич (Украина) – 31

Агате Расмане (Латвия) – 25

Отметим, что для Елены Костевич это шестая медаль в карьере на чемпионатах мира. Свою первую медаль украинка завоевала 21 год назад. На ЧМ-2002 в финском Лахте Елена стала чемпионкой по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.