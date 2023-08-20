14 серпня у Баку стартував чемпіонат світу з кульової стрільби. Перші п'ять змагальних дні не принесли нагород збірній Україні. Прем'єрну медаль в скарбничку нашої команди принесла титулована Олена Костевич.

Читайте також Влучніші за суперниць: Україна здобула золото Європейських ігор-2023 у кульовій стрільбі

Спортсменка з Чернігівщини змагалася у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. До фінальної вісімки Олена кваліфікувалася з сьомим результатом.

Після трьох серій українська стрілкиня зуміла вийти в лідери. У боротьбі з вибування Костевич поступилася німкені Дорен Веннекамп (31:40). У підсумку 38-річна українка зійшла на другу сходинку п’єдесталу чемпіонату світу. "Бронза" дісталася латвійській стрілкині Агате Расмане.

ЧС-2023. Малокаліберний пістолет, 25 метрів

Дорін Венекамп (Бельгія) – 40 мішеней

Олена Костевич (Україна) – 31

Агате Расмане (Латвія) – 25

Зазначимо, що для Олени Костевич це шоста медаль у кар'єрі на чемпіонатах світу. Свою першу медаль українка здобула 21 рік тому. На ЧС-2002 у фінському Лахті Олена стала чемпіонкою у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.