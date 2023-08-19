Расписание трансляций ЧМ-2023 по легкой атлетике: где смотреть выступления украинцев
Источник:Суспильне Спорт
В Будапеште начался чемпионат мира по легкой атлетике. За главным событием сезона и выступлениями украинских атлетов можно следить с помощью онлайн трансляций.
В мировом первенстве по легкой атлетике примут участие 29 спортсменов из Украины. В общей сложности на ЧМ-2023 будет разыграно 49 комплектов наград.
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Где смотреть ЧМ по легкой атлетике
Все соревнования чемпионата мира по легкой атлетике вживую покажет сайт Суспильне Спорт. Тамже же зрители смогут посмотреть отдельно финалы с участием украинских спортсменов. Кроме того, трансляция будет производиться на телеканале Суспильне Спорт. На местных телеканалах Суспильного покажут вечерние сессии соревнований ЧМ-2023.
Расписание трансляций и календарь ЧМ-2023
Суббота, 19 августа
- 09:50. Утренняя сессия
- 13:10. Квалификация женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)
- 19:00. Церемония открытия и вечерняя сессия
Воскресенье, 20 августа
- 08:15. Утренняя сессия
- 11:35. Квалификация мужских прыжков в высоту (Олег Дорощук, Андрей Проценко, Дмитрий Никитин)
- 17:35. Вечерняя сессия
- 17:55. Финал женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)
Понедельник, 21 августа
- 19:40. Вечерняя сессия
Вторник, 22 августа
- 19:40. Вечерняя сессия
- 20:58. Финал мужских прыжков в высоту
Среда, 23 августа
- 11:00. Утренняя сессия
- 20:00. Вечерняя сессия
- 20:10. Квалификация женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)
Четверг, 24 августа
- 08:00. Утренняя сессия (финалы спортивной ходьбы на 35 км)
- 20:00. Вечерняя сессия
Пятница, 25 августа
- 11:00. Утренняя сессия
- 11:20. Квалификация женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)
- 19:30. Вечерняя сессия
- 20:36. Финал женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)
Суббота, 26 августа
- 08:00. Марафон (женщины)
- 11:00. Утренняя сессия
- 20:00. Вечерняя сессия
Воскресенье, 27 августа
- 08:00. Марафон (мужчины)
- 21:00. Вечерняя сессия
- 21:05. Финал женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)