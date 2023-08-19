Расписание трансляций ЧМ-2023 по легкой атлетике: где смотреть выступления украинцев

19 августа 2023, 12:06
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Источник:

Суспильне Спорт

В Будапеште начался чемпионат мира по легкой атлетике. За главным событием сезона и выступлениями украинских атлетов можно следить с помощью онлайн трансляций.

В мировом первенстве по легкой атлетике примут участие 29 спортсменов из Украины. В общей сложности на ЧМ-2023 будет разыграно 49 комплектов наград.

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Где смотреть ЧМ по легкой атлетике

Все соревнования чемпионата мира по легкой атлетике вживую покажет сайт Суспильне Спорт. Тамже же зрители смогут посмотреть отдельно финалы с участием украинских спортсменов. Кроме того, трансляция будет производиться на телеканале Суспильне Спорт. На местных телеканалах Суспильного покажут вечерние сессии соревнований ЧМ-2023.

Расписание трансляций и календарь ЧМ-2023

Суббота, 19 августа

  • 09:50. Утренняя сессия
  • 13:10. Квалификация женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)
  • 19:00. Церемония открытия и вечерняя сессия

Воскресенье, 20 августа

  • 08:15. Утренняя сессия
  • 11:35. Квалификация мужских прыжков в высоту (Олег Дорощук, Андрей Проценко, Дмитрий Никитин)
  • 17:35. Вечерняя сессия
  • 17:55. Финал женских прыжков в длину (Марина Бех-Романчук)

Понедельник, 21 августа

  • 19:40. Вечерняя сессия

Вторник, 22 августа

  • 19:40. Вечерняя сессия
  • 20:58. Финал мужских прыжков в высоту

Среда, 23 августа

  • 11:00. Утренняя сессия
  • 20:00. Вечерняя сессия
  • 20:10. Квалификация женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)

Четверг, 24 августа

  • 08:00. Утренняя сессия (финалы спортивной ходьбы на 35 км)
  • 20:00. Вечерняя сессия

Пятница, 25 августа

  • 11:00. Утренняя сессия
  • 11:20. Квалификация женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)
  • 19:30. Вечерняя сессия
  • 20:36. Финал женского тройного прыжка (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)

Суббота, 26 августа

  • 08:00. Марафон (женщины)
  • 11:00. Утренняя сессия
  • 20:00. Вечерняя сессия

Воскресенье, 27 августа

  • 08:00. Марафон (мужчины)
  • 21:00. Вечерняя сессия
  • 21:05. Финал женских прыжков в высоту (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко)
Достойно внимания. Чемпионат мира по легкой атлетике продлится с 19 по 27 августа. В соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов из 200 стран мира.
Автор: Сергій Шаховець