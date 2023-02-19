Трио лидеров: кто из украинцев сразится за медали в последних гонках на ЧМ-2023 по биатлону

Две гонки с массовым стартом поставят точку на биатлонном празднике под названием чемпионат мира-2023. 19 февраля в немецком Оберхофе Украина будет представлена сразу в двух гонках.

На чемпионате мира-2023 разыграют последние два комплекта наград, а Украина до сих пор не завоевала ни одной медали. У мужской гонки у нашей сборной будет двойной шанс.

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Тройное представительство Украины

В мужской масс-старт отобрались сразу два украинца – Антон Дудченко и капитан команды Дмитрий Пидручный. Наши биатлонисты попытаются навязать борьбу норвежским соперникам, особенно Йоханнесу Бьо, который собирает все награды этого ЧМ в Оберхофе.

Пидручный выйдет на трассу под 17-м номером, а у Дудченко будет боб с 25-м номером.

В женском масс-старте Украина тоже не останется без представительства. Единственной украинкой, попавшей в топ-30 стартового списка гонки с массовым стартом, стала Юлия Джима. Киевлянка не показала ничего удивительного в Оберхофе, но смогла добраться до масс-старта.

На ЧМ-2023 лучшим результатом Джимы является 10 место в смешанной эстафете. Что касается личных гонок, то здесь у Юлии есть 14-я позиция в гонке преследования и 40-е место в "индивидуалке". Также стала 29-й в спринте.

Напомним, что Джима пропустила эстафету, состоявшуюся 18 февраля, из-за простуды.

Начало мужского масс-старта в 13:30, а женщины выйдут на старт гонки с массовым стартом в 16:15.

Напомним, что после ЧМ-2023 из Оберхофа биатлонисты переезжают в чешское Новое-Место, где состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону. Уже 2 марта мужчины сразятся в 10-километровом спринте.