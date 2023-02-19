На чемпіонаті світу-2023 розіграють останні два комплекти нагород, а Україна досі не здобула жодної медалі. У чоловічій гонці у нашої збірної буде подвійний шанс.

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Потрійне представництво України

У чоловічий мас-старт відібрались одразу два українці – Антон Дудченко та капітан команди Дмитро Підручний. Наші біатлоністи спробують нав'язати боротьбу норвезьким суперникам, а особливо Йоганнесу Бьо, який збирає усі нагороди цього ЧС в Обергофі.

Підручний вийде на трасу під 17-м номером, а Дудченко матиме біб із 25-м номером.

У жіночому мас-старті Україна теж не залишиться без представництва. Єдиною українкою, яка потрапила у топ-30 стартового списку гонки з масовим стартом, стала Юлія Джима. Киянка не показала нічого надзвичайного в Обергофі, але змогла дістатись мас-старту.

На ЧС-2023 найкращим результатом Джими є 10-те місце у змішаній естафеті. Щодо особистих гонок, то тут у Юлії є 14-та позиція у гонці переслідування та аж 40-ва сходинка в "індивідуалці". Також стала 29-ю у спринті.

Нагадаємо, що Джима пропустила естафету, яка відбулась 18 лютого, через застуду.

Зверніть увагу! Початок чоловічого мас-старту о 13:30, а жінки вийдуть на старт гонки з масовим стартом о 16:15.

Нагадаємо, що після ЧС-2023 із Обергофа біатлоністи переїжджають до чеського Нове-Мєсто, де відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону. Вже 2 березня чоловіки позмагаються у 10-кілометровому спринті.