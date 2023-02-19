Золотое поражение Бе, украинцы не сделали подарок имениннику Санитре на ЧМ в Оберхофе

Закончилась последняя гонка для мужчин на чемпионате мира-2023 по биатлону в немецком Оберхофе. Лучший результат среди украинцев в масс-старте продемонстрировал Дмитрий Пидручный.

Уже с первых секунд гонки норвежцы завоевали лидерство. После первой стрельбы Стурла Легрейд удерживал первое место, но впоследствии его опередили француз Фабьен Клод и швед Себастьян Самуэльссон, пишет 24 канал.

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Норвежская гегемония Йоханнеса Бе закончилась

После второй стрельбы включился Йоханнес Бе, уже в статусе лидера приехавший на решающую четвертую стрельбу. В течение второй части масс-старта велась борьба за награды между норвежцами и шведами.

После последней стрельбы, где Иоганнес ошибся последним выстрелом, вперед вырвались два шведа Мартин Понсиулом и Самуэльссон. На последнем круге была очень жаркая борьба. "Золотой мальчик" из Норвегии не смог догнать шведских соперников на дистанции.

Борьба за победу в масс-старте велась между шведами.

Выступающий против возвращения россиян на международные соревнования Себастьян Самуэльссон стал чемпионом мира-2023 в масс-старте. Его партнер по сборной Мартин Понсиулом стал вторым.

Йоханнес Бе вынужден радоваться лишь "бронзой" в последней для мужчин гонке на ЧМ-2023 в Оберхофе.

Результат мужского масс-старта

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартин Понсиулома (Швеция, 0+1+1+0) +9,6

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+1+0+1) +38,8

…

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (0+2+1+0) +3:10.6

Точное начало

Пидручный и Дудченко унисон "чисто" прошли первую стрельбу. Дмитрий вышел на второй для себя около 11-м, а Антон – 15-м. Лидерство захватил норвежец и друг Украины Стурла Легрейд. Отставание украинцев было в 15 и 21 секунд соответственно.

К сожалению, по ходу второго круга украинские биатлонисты потеряли по позициям. Но там была плотная группа, потому отставание не было катастрофическим.

Француз Фабьен Клод перехватил лидерство в гонке. Норвежец Легрейд ошибся однажды и опустился уже на 6-ю позицию.

Вторая лежка не удалась в исполнении украинцев. Пидручного выбил 4 из 5 мишеней, а Дудченко дважды ошибся на втором огневом рубеже. После второй стрельбы капитан сборной Украины вышел 21-м с отставанием от лидера из Франции почти в минуту (59,7 секунды). Дудченко вышел на дистанции после двух штрафных кругов 27-м (отставание в 1 минуту 31 секунду).

Космический Бе и расклеенная стрельба украинцев

Лидер сезона Йоханнес Бе по одному разу промахнулся на двух стрельбах, но это не отвергло норвежца по борьбе за "золото". Норвежский биатлонист с каждым метром дистанции "съедал" отставание от группы лидеров масс-старта. Он сократил свое отставание в 23 секунды только до 4-х перед первой в гонке стойкой.

Йоханнес Бе выбил все пять мишеней на стойке в мужской эстафете на своем этапе за 15,9 секунды!!!

Норвежец вспомнил свою фантастическую стойку и выбил 5 из 5 за 19,3 секунды. Бе-младший возглавил гонку после третьей стрельбы.

Что касается украинцев, то Пидручный поймал три промаха на первой для себя стойке и опустился на 26-ю позицию. Дудченко с одним промахом выехал на предпоследний круг 25-м. Разница во времени между украинскими биатлонистами составила всего 0,6 секунды.

Подарок для шведов

Иоганнес фатально ошибся последним выстрелом и пропустил мимо двух шведов Самуэльссона и Мартина Понсиулома.

Бе-младший уехал третьим с отставанием почти в 7 секунд. Но это отставание выглядело не большим для безудержного норвежца.

Пидручный и Дудченко выбили все мишени на второй стойке и вышли на свой последний круг вместе – 22-й и 23-й.

Самуэльссон не отдал первое место на последнем круге своему партнеру по сборной Мартину Понсиуломе. Йоханнес Бе финишировал только третьим.

Пидручный и Дудченко пересекли финишную линию с 23-м и 25-м результатами соответственно.

На этом ЧМ-2023 в Оберхофе заканчивается для мужчин. Впереди у биатлонистов переезд в чешское Новое-Место, где состоится седьмой этап Кубка мира.