Болельщики спели популярный хит "Путин – х**ло" на ЧМ-2023 по баскетболу: вирусное видео

Подошел к концу чемпионат мира-2023 по баскетболу, который проходил сразу в трех странах (Филиппинах, Индонезии, Японии). Во время одного из финальных матчей на трибунах раздался известный хит "Путин – х**ло".

Популярный хит о Владимире Путине прозвучал во время матча ЧМ-2023 по баскетболу Латвия – Литва. Прямо во время поединка латвийские и литовские болельщики в унисон спели известную песню, сообщает 24 Канал.

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Известный украинский хит услышали даже на Филиппинах

Напомним, что авторами хита "Путин – х**ло" является ультрас харьковского Металлиста, впервые спел это 30 марта 2014 года на совместном фанатском марше вместе с фанами донецкого Шахтера.

Теперь эта кричалка раздалась не только на футбольных матчах.

Литовцы и латвийцы еще раз продемонстрировали свою солидарность Украине.

Видео, как "Путин – х**ло" спели на ЧМ-2023 по баскетболу

Отметим, что в поединке за 5 место на баскетбольном Мундиале-2023 разгромно победила Латвия – 98:63. Соответственно Литва стала шестой.

Чемпионом мира-2023 стала Германия, как сенсационно выбившая из борьбы за "золото" фаворитов турнира США, а в финале обыграла Сербию – 83:77. Сербы стали вице-чемпионами мира.

Американцы проиграли Канаде в матче за "бронзу" – 118:127.