Удаление после поражения: арбитр показал красную карточку футболисту в матче Аргентина - Нидерланды

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года может претендовать на звание наиболее напряженного. В этом матче не обошлось без большого количества карточек для футболистов.

В матче между Аргентиной и Нидерландами игроки получили больше желтых карт, чем пробили по створу ворот друг друга. При этом карточки получали как находившиеся на поле игроки, так и те, которые были на скамье для запасных. Предупреждение от арбитра получили и тренеры сборной Аргентины.

Например, нападающий Вегхорст получил желтую карточку в конце первого тайма, когда как раз был на скамье для запасных. Он вышел на поле во втором тайме и спас ничью в основное время для "оранье", дважды забив. При этом второй гол он забил на 90+11 минуте.

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В овертайме напряжение между игроками только росло. И своего апогея она дошла в серии послематчевых пенальти, когда игроки провоцировали друг друга. Так что даже тогда арбитр был вынужден показывать предупреждение игрокам.

Перед последним ударом Лаутаро Мартинеса желтую карточку получил Дензел Думфрис. Когда аргентинец забил и принес победу своей команде, футболисты не сдерживали свои эмоции. Аргентинцы вызывающе праздновали перед подавленными соперниками. Из-за этого и возникла еще одна стычка на поле. И Думфрис сразу получил еще одну желтую карточку, а затем и красную. Вместе с ним уже после поражения предупреждение получил Ноа Ланг.

В этом матче нидерландцы получили сразу 8 желтых карточек, одна из которых и стала красной. В пассиве аргентинцев 10 желтых карточек, две из которых показали тренерам – главному наставнику Лионелю Скалони и его помощнику Вальтеру Самуэлю.