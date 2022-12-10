У матчі між Аргентиною та Нідерландами гравці отримали більше жовтих карток, аніж пробили по площині воріт один одного. При цьому картки отримували як гравці, які перебували на полі, так і ті, які були на лаві для запасних. Попередження від арбітра отримали і тренери збірної Аргентини.

Для прикладу, нападник Вегхорст отримав жовту картку в кінці першого тайму, коли якраз був на лаві для запасних. Він вийшов на поле у другому таймі та врятував нічию в основний час для "ораньє", двічі забивши. При цьому другий гол він забив на 90+11 хвилині.

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В овертаймі напруга між гравцями лише зростала. І свого апогею вона дійшла в серії післяматчевих пенальті, коли гравці провокували один одного. Тож навіть тоді арбітр був змушений показувати попередження гравцям.

Перед останнім ударом Лаутаро Мартінеса жовту картку отримав Дензел Думфріс. Тож коли аргентинець забив та приніс перемогу своїй команді, то футболісти не стримували свої емоції. Аргентинці зухвало святкували перед пригніченими суперниками. Через це і виникла ще одна сутичка на полі. І Думфріс одразу отримав ще одну жовту картку, а відтак і червону. Разом з ним вже після поразки попередження отримав Ноа Ланг.

Тож в цьому матчі нідерландці отримали одразу 8 жовтих карток, одна з яких і стала червоною. У пасиві аргентинців 10 жовтих карток, дві з яких показали тренерам – головному наставнику Ліонелю Скалоні та його помічнику Вальтеру Самуелю.