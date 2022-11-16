Анонс группы C на ЧМ-2022: последний шанс Месси, надежда для Левандовски и стабильные мексиканцы

В третьем квартете Мундиаля состоится противостояние бывшей и нынешней звезды Барселоны, которые смогут также потренировать забивные скилы на аутсайдере. Рассказываем, чего ждать от Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В этот день сборная страны-хозяйки откроет Мундиаль поединком против Эквадора.

Интересно знать:

Анонс группы А на ЧМ-2022: чем удивит Катар, Сенегал без Мане и теневой фаворит Мундиаля

Анонс группы В на ЧМ-2022: надежда англичан, американцы против обидчиков Украины и террористы

В преддверии Мундиаля 24 канал продолжает серию анонсов турнира. На этот раз коснемся группы C, где оказались Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

АРГЕНТИНА

Рейтинг ФИФА: 3

Высшее достижение на ЧМ: победа (1978, 1986)

Другие достижения: Копа Америка (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 1999) , 2014)

Тренер: Лионель Скалони

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Лаутаро Мартинес (75 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 1,08

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 7,50

"Альбиселесте" подходят к турниру в полной боевой готовности. Команда дважды выигрывала Мундиаль, но тогда состав команды был далек от звездного. В 1978 году команде помогли домашние трибуны и результативный Марио Кемпес.

А уже через шесть лет был невероятный турнир в Мексике в исполнении Марадоны и компании. Что интересно, в обоих случаях только знатоки футбольной истории вспомнят тренеров команд. Менотти и Билардо имеют мало регалий в других командах.

По теме Сборная Аргентины – поход за рекордом на чемпионате мира и конец эпохи Месси

Похожая история была и в 2014 году. Тогда Лионель Месси довел свою команду до финала на "Маракане", где аргентинцы только в компенсированное время уступили Германию. Командой на бразильском Мундиале также руководил уже усопший Алехандро Сабелья.

Специалист до этого выигрывал местный чемпионат и даже Копа Либертадорес, однако к когорте топ-тренеров не относился. Выходит, что для успеха Аргентине желательно не иметь звездного тренера и иметь крепкий состав с ярким лидером.

Очень похожа история у Аргентины и накануне ЧМ. "Альбиселесте" возглавляет Лионель Скалони, некий аналог Андрея Шевченко. Специалист входил в штаб Хорхе Сампаоли на ЧМ-2018, а затем начал свою тренерскую карьеру и сразу с национальной команды.

Скалоне уже доказал свою профпригодность. На первом Копа Америка он взял бронзу, а уже через два года привел команду к чемпионству на континенте, первому с 1993 года. Еще и Финалиссиму Аргентина уверенно выиграла у Италии в этом году.



Лионель Месси / Getty Images

Пожалуй, для главной звезды команды Лионеля Месси это последний шанс на выигрыш Кубка мира. Форварду ПСЖ уже 35 лет, но он по-прежнему на ведущих ролях в сборной.

При этом вокруг него сформировалась интересная и качественная компания. Лаутаро Мартинес является главным бомбардиром Интера, Анхель Ди Мария имеет отличную взаимосвязь с Месси, Родриго Де Пауль закрепился в Атлетико, а Лисандро Мартинес вышел на новый уровень после перехода в МЮ.

Наконец-то вызывает доверие и позиция вратаря. Похоже, что Эмилиано Мартинес из Астон Виллы прописался в воротах сборной надолго. Календарь также хорош для аргентинцев.

. Из нынешней заявки сборной Аргентины только Лионель Месси и Анхель Ди Мария становились вицечемпионами мира в 2014 году.

"Альбиселесте" начинают с поединка против саудов, откровенных аутсайдеров. Если команда пройдет в плей-офф, на ее пути, вероятно, окажутся крепкие Дания и Нидерланды. Впрочем, кадровый потенциал и наличие такой звезды, как Месси, может сыграть свою роль. Поэтому в полуфинале Аргентина должна оказаться, а дальше уже и до мечты недалеко.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Рейтинг ФИФА: 51

Высочайшее достижение на ЧМ: 1/8 финала (1994)

Другие достижения: Кубок Азии (1984, 1988, 1996), серебро Кубка Азии (1992, 2000, 2007), серебро Кубка Конфедераций (1992)

Тренер: Эрве Ренар (Франция)

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Султан Аль-Ганнан (2,5 миллиона долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 6,50

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 251,00

Аравийцев по праву называют самой слабой сборной ЧМ-2022. Команда давно среди лидирующих сборных на континенте, однако Кубок Азии ей не подчинялся почти 30 лет.

Тогда, в начале 90-х, как раз был расцвет футбола в Саудовской Аравии. Команда впервые вышла на ЧМ в 1994 году и сразу смогла пройти в плей-офф. В группе подопечные Хорхе Солари обыграли Марокко и Бельгию, заняв второе место позади Нидерландов.

Правда, в 1/8 финала сауды без шансов уступили Швеции, впоследствии выигравшей бронзу. После этого "зеленые" съездили на четыре мундиала, одержав лишь одну победу (на прошлом турнире против Египта).

Читайте также От коррупции и массовых смертей до адской жары: какие скандалы окружали ЧМ-2022 еще до старта

А в 2006 году Саудовская Аравия без шансов уступила группу Украине, которая впервые поехала на ЧМ. Даже квартеты выглядели слабее, чем в этом году у саудов. Аргентина является явным фаворитом группы, в то время как Польша и Мексика являются уверенными середняками мирового футбола со своими звездами.

Ранее аравийцам могло попасть на соперников схожего уровня (Египет, Тунис, ЮАР). Сама команда собрана исключительно из футболистов из местного чемпионата, а едва ли не единственной надеждой является тренер.

Эрве Ренар приводил к победе на Кубке Африки Замбию и Кот-д'Ивуар, однако с более крепким Марокко на прошлом Мундиале коуч провалился. Поэтому любые баллы и даже забитые голы Саудовской Аравии на этом турнире станут успехом.

МЕКСИКА

Рейтинг ФИФА: 13

Высочайшее достижение на ЧМ: 1/4 финала (1970, 1986)

Другие достижения: Золотой Кубок КОНКАКАФ (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019), Кубок Конфедераций (1999), серебро 2 наций КОНКАКАФ (2019), серебро Копа Америка (1993, 2001)

Тренер: Херардо Мартино (Аргентина)

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Эдсон Альварес (35 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 1,90

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 135,00

Мексиканцы являются постоянными гостями на Мундиалях. Более того, страна дважды принимала турнир, где и достигала четвертьфиналов. А начиная с 1994 года "Эль Три" стабильно выходят в плей-офф, где также стабильно вылетают сразу же на стадии 1/8 финала.

Похоже, в этом году превзойти этот показатель у мексиканцев тоже вряд ли удастся, ведь выход из второго места скорее всего выведет Мексику на французов. Впрочем, команде еще предстоит пройти поляков в группе.

Конечно, у "Эль Три" нет таких звезд как Роберт Левандовски. Лучшего бомбардира в истории сборной Хавьера Эрнандеса тренер решил не вызвать в состояние, поэтому в атаке надежда на Хименеса из Вулверхэмптона и Лосано из Наполи.

Если последний хорошо выступает в Серии А и постоянно выходит на поле, у Рауля начались проблемы с результативностью после тяжелой травмы в прошлом году. В центре поля есть звезда из Аякса Эдсон Альварес, а также опытный Андерс Гуардадо из Бетиса.



Мексика готовится к ЧМ-2022 / инстаграм сборной

Ну а на воротах вообще будет опытный игрок, ведь всем трем киперам больше 35 лет. Основным должен стать Очоа, уехавший уже на четвертый для себя Мундиаль.

Персона тренера тоже вызывает вопросы. Херардо Мартино добился успеха в Парагвае и даже выводил эту сборную в финал Копа Америка. Впрочем, на более высоком уровне коуч себя не проявил – ни в Барселоне, ни в родной сборной Аргентины.

Интересно знать Не только победы: рекорды чемпионатов мира, которые могут побить в Катаре-2022

Поэтому команда не выйти из группы не может. Но это и провалом не стоит считать, ведь эта сборная по своему уровню точно не сильнее своих предшественников на Мундиалях в XXI веке.

ПОЛЬША

Рейтинг ФИФА: 26

Высокое достижение на ЧМ: бронза (1974, 1982)

Другие достижения: 1/4 финала Евро (2016)

Тренер: Чеслав Михневич

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Роберт Левандовски (45 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 1,90

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 126,00

Лучшие времена поляков на ЧМ остались в 70-80 годах прошлого столетия. Тогда они дважды занимали третьи места, а в командах феерил Анджей Шармах, Гжегож Лято, Збигнев Бонек и другие.

Теперь же наши соседи пытаются восстановить былое величие. Местные игроки активно закрепляются в клубах топ-лиги. Но главной звездой и надеждой "Кадры" остается голеадор Барселоны Роберт Левандовски.



Роберт Левандовски и Гжегож Крыховяк / Getty Images

Нападающему уже 34 года, но его результативность продолжает поражать. Феерит Роберт и в сборной, за которую забил уже 76 мячей в сумме. Для Левандовски этот Мундиаль является последним шансом пошуметь на таком крупном турнире.

Компания у него собралась для этого солидная. Реанимировал свою карьеру Аркадиуш Милик, который осенью немало забивал за Ювентус. Продолжает оставаться лидером невероятного Наполи Петр Зелински.

Катар потратил 4 миллиарда долларов на стадионы к ЧМ-2022: как они выглядят и что с ними будет

В обороне продолжают заправлять опытные Глики и Беднарек. К тому же местная федерация провела впечатляющий "трансфер", найдя у правого бека Астон Виллы Мэттью Кеша польские корни. На воротах так же неплохо играет Войцех Щенсны.

Конечно, шансы поляков на медали достаточно призрачны, поскольку второе место в группе выведет команду во Францию, скорее всего. "Кадра" может даже подумать и о победе в группе, но для этого нужно обыгрывать в первом же матче мексиканцев.

Расписание матчей группы С: