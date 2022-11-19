Анонс группы G на ЧМ-2022: очередная попытка Бразилии, битва равных европейцев и яркий Камерун

В седьмом квартете Мундиаля спрятался главный фаворит турнира, тогда как у трех других команд почти равные шансы на проход. Рассказываем, чего сейчас ждать от Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Уже в воскресенье, 20 ноября, начнётся чемпионат мира по футболу. В первой игре сборная страны-хозяйки Катара откроет Мундиаль поединком против Эквадора.

Представление других групп:

В преддверии Мундиаля 24 канал продолжает серию анонсов турнира. На этот раз коснемся группы F, где оказались Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун.

БРАЗИЛИЯ

Рейтинг ФИФА: 1

Наивысшее достижение на ЧМ: победа (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Другие достижения: Копа Америка (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019), Кубок Конфедераций (1997, 2005, 2009, 2013), серебро

Тренер: Тите

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Винисиус Жуниор (120 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 1,04

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 5,50

Бразильцы всегда автоматически входят в когорту главных фаворитов на победу на ЧМ. "Селесао" является единственной командой, которая не пропустила ни одного Мундиаля и пять раз становилась лучшей сборной мира. Это рекорд!

Впрочем, с 2002 года бразильцев постоянно не хватает, чтобы выйти хотя бы в финал. Команда трижды уступала в четвертьфиналах, а свой единственный полуфинал за этот период "кудесники мяча" желали бы не вспоминать. Проиграть в шаге от финала 1:7 немцам на собственном поле… Это было очень больно.

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После того позора команду возглавил Тите, не имевший опыта работы в Европе. Его карьера проходила на родине, за исключением нескольких периодов на Ближнем Востоке. Там он запомнился по тренировке Коринтианса, с которой выиграл Копа Либертадорес и Клубный чемпионат мира.

В сборной он пока не смог прыгнуть слишком высоко, ведь на своем единственном пока Мундиале коуч вылетел в 1/4 финала от Бельгии. Впрочем, Тите успокоил атмосферу в команде и ажиотаж вокруг нее.



Неймар в сборной Бразилии / Getty Images

Речь и о смене поколения, и об уменьшении культа Неймара, которого считали чуть ли не реинкарнированным Пеле. Это позволило бразильцам дважды выйти в финал Копа Америка, один из которых "селесао" и выиграл (2019).

По традиции бразильцы пользуются спросом в лучших лигах Европы. Это позволяет тренеру иметь широкий спектр кадрового выбора. Не исключением является и заявка этой команды, которая прямо пестрит звездными именами.

Чего только стоит атака, где у тренера на три позиции есть выбор из Неймара, Винисиуса, Энтони, Ришарлисона, Рафиньи, Габриэля Жезуса, Родриго Гоэса и Габриэля Мартинелли. В центре поля тоже немалая конкуренция, где даже основному игроку Ливерпуля Фабиньо нет гарантированного места в старте.

. Всего 19 футболистов дважды выигрывали чемпионат мира. из них 14 – бразильцы. А Пеле является единственным футболистом, которому покорилось три мундиала (1958, 1962, 1970).

На воротах любой специалист желал бы иметь выбор между Алиссоном и Эдерсоном – двумя основными киперами из Ливерпуля и МанСити. Проблемы у бразильцев могут возникнуть на флангах обороны, где основными являются игроки Ювентуса Данило и Алекс Сандро.

Во-первых, сами эти футболисты за последние сезоны демонстрировали нестабильную игру. Во-вторых, равноценной замены им нет. Левый бэк Алекс Теллес не имеет постоянного места в основе Севильи, а 39-летний правый защитник Дани Алвес доигрывает в мексиканском Пумасе и поехал на ЧМ-2022 скорее в качестве талисмана.

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Неудивительно, что букмекеры называют именно Бразилию главным претендентом на чемпионство. Команда у Тите собралась звездная, хотя и кадрово ощущается перекос в сторону атаки. По крайней мере, до полуфинала "селесао" должны доходить, а там уже нужно проявлять характер.

И пока сложно предположить, есть ли он у этой сборной. На последние мундиали Бразилия привозила также немало звезд, но на финальные стадии "селесао" не хватало.

СЕРБИЯ

Рейтинг ФИФА: 21

Наивысшее достижение на ЧМ: бронза (1930) – как Югославия

Другие достижения: серебро Евро (1960, 1968) – как Югославия

Тренер: Драган Стойкович

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Душан Влахович (80 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 2,10

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 151,00

Пожалуй, эта сборная будет вызывать у украинцев больше всего антипатий после Ирана. Конечно, вопрос в политической позиции страны, которая является сателлитом России в Европе и активно бойкотирует санкции против страны-агрессора.

Правда, саму Сербию пока в ЕС не берут, да и представители балканского государства нередко голосовали в ООН за осуждение российского вторжения. Однако у сербов, к сожалению, слова часто расходятся с действиями, ведь руководство страны не заинтересовано в нанесении ущерба крупнейшему террористическому государству мира.

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В футболе, правда, подобная позиция Сербии не мешает местным футболистам. Некоторые игроки открыто поддерживали украинцев во время войны, да и сами футболисты становятся все более открытыми к зарубежным клубам и активно переходят в топ-лиги.

Самостоятельному сербскому футболу не так много лет. Долгое время страна была частью Югославии, а после распада союза в 90-е годы страна называлась Сербия и Черногория.

Именно под таким названием они поехали на ЧМ-2006 и первый самостоятельный блин оказался комом – три поражения в группе, в том числе 0:6 от Аргентины. А уже после провозглашения независимости Черногории в том же году сербы начали свою собственную историю.

За это время страна не сильно блистала – ни одного выхода на Евро и две неудачные попытки на ЧМ. В 2010 и 2018 годах "орлы" одержали по одной победе в группе и не выходили в плей-офф.

Впрочем, нынешнюю сборную считают едва ли не лучшей в истории страны в XXI веке. Ряд игроков атаки закрепились в топ-лигах. Главным бриллиантом сербов считается Душан Влахович.

Форвард в прошлом сезоне выстрелил в Фиорентине и сразу же был выкуплен за 70 миллионов Ювентусом. В Турине нападающий продолжает свою голевую феерию, а теперь готов вести за собой и сборную.

Вместе с ним в нападении может выйти голеадор Фулхэма Александар Митрович или же нападающий Фиорентины Лука Йович. Первый вообще многое забивает в далеко не самой сильной команде АПЛ, а в сборной вообще является ее лучшим бомбардиром в истории (50 голов).

Йович засиял в Айнтрахте, но затем был переход в Реал, где он не смог выйти из тени Карима Бензема. Сейчас Лука пытается перезагрузить карьеру в Италии, что удается не лучшим образом – выход в основе через раз и семь голов во всех соревнованиях.

Если говорить о полузащите, то там лидеры Тадич из Аякса и Милинкович-Савич из Лацио. К тому же продолжает прогрессировать Филипп Костич, сменивший Айнтрахт на Юве и уже ставший игроком основы туринцев. А вот у оборонительной линии у Сербии есть проблемы.

Лидером защиты является Никола Миленкович из Фиорентины, в то время как другие представители этой линии представляют более скромные клубы. Впрочем, у сербов есть неплохие шансы на первый для себя выход в плей-офф.

Команда попала в такую группу, где есть явный фаворит и три почти равных претендента на вторую позицию. И если Камерун выглядит слабее кадрово, то со швейцарцами у балканской сборной почти равные шансы на выход.

Поэтому, скорее всего, именно очная встреча в последнем туре решит обладателя второй путевки в 1/8 финала. А там сербам может выпасть Португалия, которую они уже обыгрывали в отборе на ЧМ. В общем, турнир может стать прорывным для сборной, однако опыта успеха у сербов мало. Это может сыграть против них.

ШВЕЙЦАРИЯ

Рейтинг ФИФА: 15

Наивысшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1934, 1938, 1954)

Другие достижения: четвертьфинал Евро (2020), 4 место Лиги наций (2019)

Тренер: Мурат Якин

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Мануэль Аканджи (30 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 1,80

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 81,00

Швейцарцы всегда были в когорте европейских сборных, приближенных к статусу "топ", но не имеющих больших побед в своем активе. Команды регулярно выступает на мейджорах, пропустив всего по одному ЧМ и Евро в этом столетии.

Впрочем, там "нейтралы" выступали очень ровно, побеждая более слабые или равные себе сборные и проигрывая топ-командам. Только на последнем Евро была нарушена эта традиция, когда швейцарцы вытянули из 1:3 почти мертвый матч 1/8 финала с французами и выиграли в серии пенальти.

Правда, до этого команда вылетала в плей-офф ЧМ и Евро от Украины и Польши, также в сериях пенальти. Потому от швейцарцев и не ожидают обычно прорыва на больших турнирах.

Одной из причин является отсутствие действительно большой звезды в составе. Обычно Швейцария – это команда из примерно равных игроков уровня середняков топ-лиг. Да, есть и исключения, как Джака или Аканджи, которые сейчас борются за золото АПЛ в составе Арсенала и МанСити.

Многие игроки "нейтралов" представляют немецкую Бундеслигу, которая благодаря соседским отношениям часто приглашает к себе молодые таланты. Например, двое главных претендентов на место в воротах Зоммер и Кобель, или защитник Эльведе или хавбек Соу.

Кроме вышеуказанных Джаки и Аканджи, лидером команды можно назвать Эмболо. Карьера этого игрока в Германии была нестабильной, но в Монако он смог ее перезапустить и сейчас показывает хорошую результативность.

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На этом ЧМ от швейцарцев не стоит ждать большого прорыва. Максимум видится выход в 1/8 финала, ведь группа "нейтралам" выпала нелегкая и проходных матчей не будет. А уже на первой стадии их могут ждать португальцы. Поэтому, скорее всего, Швейцария выступит на привычном для себя уровне и в решающих матчах уступит путь более качественной команде.

Камерун

Рейтинг ФИФА: 43

Наивысшее достижение на ЧМ: четвертьфинал (1990)

Другие достижения: Кубок Африки (1984, 1988, 2000, 2002, 2017), серебро Кубка Конфедераций (2003), серебро Кубка Африки (1986, 2008)

Тренер: Ригобер Сонг

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Андре-Франк Замбо Ангисса (38 миллионов долларов)

Прогноз Favbet на выход из группы: 5,90

Прогноз Favbet на победу на ЧМ-2022: 201,00

"Неукротимых львов" считают одной из сильнейших в истории сборных африканского континента. У Камеруна было немало знаменитых страниц в истории и невероятных игроков.

Конечно, большинство фанатов вспоминают о Самуэле Этоо, который феерировал в команде в 00-е. Но самым выдающимся успехом камерунцев является четвертьфинал ЧМ в 1990 году.

Тогда африканцы заняли первое место в группе с действующими на тот момент чемпионами мира Аргентиной, а в плей-офф прошли Колумбию. Лишь в четвертьфинале камерунцев остановила Англия в экстратаймах.

На том турнире в Италии засияли звезды Роже Милла и Томаса Нконо. Игра последнего в воротах в будущем мотивировала самого Джанлуиджи Буффона стать вратарем.

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В 10-х годах в камерунском футболе возник небольшой кризис из-за ссор между федерацией и ведущими игроками. "Необузданные львы" даже умудрились пропустить два подряд Кубка Африки – нонсенс для такой сильной команды.

Однако в 2017 году Камерун сумел удивить и стать лучшей командой континента. Из-за тех же конфликтов соревнования бойкотировали такие звезды, как Андре Онана и Жоэль Матип, однако, похоже, что эти кадровые проблемы только объединили коллектив.

Зимой этого года камерунцы взяли бронзу на домашнем, после чего к рулю команды пришла местная легенда Ригобер Сонг. Это был один из самых заметных камерунских игроков 00-х, поигравший в Галатасарае, Кельне, Вест Хэме и Ливерпуле.

Кстати, с последними Ригобер выигрывал Кубок УЕФА-2001. Тренерская карьера Сонга пока ограничивается работой с молодежкой, поэтому о его качествах как специалисте пока известно немного. Но именно при нем Камерун смог оставить за бортом Мундиаля сильнейший Алжир.

Африканцам отводят роль явного аутсайдера квартета. Впрочем, это слишком пессимистично для такой неплохой команды. Особенно мощной выглядит атака, где заправляют забивной игрок Баварии Эрик-Максим Чупо-Мотинг и самый лучший бомбардир последнего КАН Венсан Абубакар.



Форма Камеруна на ЧМ-2022/твиттер сборной

При этом в ростере есть и результативный нападающий Лиона Карл Токо-Экамби, и прогрессирующая звезда Брентфорда Брайан Мбеумо. А в полузащите стоит выделить хавбека Наполи Замбо Ангиссу, который является основным игроком лидера Серии А. Также закрепился в основе Интера Андре Онана, все же вернувшийся в сборную.

Выход из такой группы будет успехом для Камеруна, однако и записывать африканцам "баранку" неправильно. Не стоит удивляться, если африканцы победят кого-нибудь из европейцев или даже возьмут очки с немотивированной в третьем туре Бразилией. В любом случае, за этой командой будет интересно наблюдать.

Расписание матчей группы G: