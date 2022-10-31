Франция потеряла лидера накануне ЧМ-2022: он забивал за них в финале прошлого Мундиаля

Поль Погба никак не может восстановиться после операции на колене. Футболист до сих пор не дебютировал по возвращении в Ювентус, а теперь еще вынужден пропустить чемпионат мира.

Поль полгода без футбола

В конце ноября в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. В 2022 году Мундиаль пройдет необычно зимой из-за того, что страной-хозяйкой Катар и климатические условия летом там неприемлемы для футбола.

По теме Кадровые проблемы чемпиона: две звезды сборной Франции не поедут на ЧМ-2022

Одним из основных фаворитов соревнования является действующий чемпион мира – сборная Франции. Однако накануне ЧМ "Ле Блэ" начала атаковать эпидемия травм. Стало известно, что Мундиаль в Катаре пропустит полузащитник Ювентуса Поль Погба.

Агент футболиста Рафаэла Пимента сообщила, что хавбек еще не закончил реабилитацию после операции на колене. Отметим, что Поль не выходил в официальных матчах с апреля этого года, когда он играл еще за Манчестер Юнайтед. В составе "старой синьоры" он еще не сыграл.

Читайте также : Вся надежда на Роналду: лидер атак сборной Португалии пропустит чемпионат мира-2022

Кадровые проблемы чемпионов

Напомним, что Франция не сможет рассчитывать на Мундиале на Нголо Канте и Майка Меньяна. Кроме того, есть вопросы по восстановлению Рафаэля Варана, Люки Эрнандеса и Ибраимы Конате.

Поль Погба провел за сборную Франции 91 поединок, забив 11 голов. Один из них был как раз в финале прошедшего чемпионата мира, когда Франция одолела Хорватию (4:2) и во второй раз стала лучшей сборной мира.

. На ЧМ-2022 Франция сыграет в группе D против Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).