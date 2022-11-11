Шаманы будут поднимать на ноги Мане: Сенегал делает все, чтобы их лидер не пропустил ЧМ-2022

Сборная Сенегала может уехать в Катар без главной звезды. Садио Мане получил травму в матче немецкой Бундеслиги Бавария – Вердер.

Левый вингер лег на газон, держась за колено. Футболист Баварии не смог продолжить игру и уже на 20-й минуте матч для него был досрочно завершен.

К теме Сенегал надеется на чудо: Мане рискует пролететь мимо ЧМ-2022

Самура: Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда

Такое повреждение Садио очень обеспокоило представителей сборной Сенегала. Национальная команда за несколько дней до чемпионата мира-2022 может лишиться главной звезды коллектива.

Ранее издание L'Equipe информировало, что у Садио проблемы с сухожилием. На восстановление Мане понадобится несколько недель, которых нет у сборной Сенегала. Ведь до ЧМ-2022 осталось всего 9 дней

Сенегальская команда не теряет надежд и обращается к нетрадиционным методам обновления. Генеральная секретарь ФИФА Фатма Самура, родившаяся в Сенегале, призналась, что сборная будет обращаться к шаманам, которые должны поставить Мане на ноги.

Однако в Сенегале не уверены, смогут ли шаманы вернуть левого вингера на футбольное поле еще до начала Мундиаля.

Мы собираемся обратиться к шаманам, ведь травма Садио Мане стала очень болезненной для всего Сенегала. Помогут ли нам шаманы в этом вопросе? Я не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда,

– сказала представительница ФИФА.

11 ноября Сенегал объявит окончательную заявку команды на чемпионат мира-2022. Не исключено, что травмированный Мане попадет в список тех, кто поедет в Катар.

В групповом раунде Сенегал встретится с Нидерландами (21 ноября), Катаром (25 ноября) и Эквадором (29 ноября).