Российские оккупанты убили под Бахмутом члена ультрас Динамо Максима Максименко

Боец по кличке "Аякс" был активным болельщиком киевлян и имел с ними немало выездов. После начала полномасштабной войны Максим отправился в защиту Донбасса от оккупантов.

Уже девять лет Украина сопротивляется России, защищая свою независимость в войне. Защищать родную землю от оккупантов ушли многие молодые ребята.

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Также многие представители мира спорта взяли оружие в руки. К сожалению, не все вернулись с войны живыми. Об очередной потере из мира спорта сообщили ультрас киевского Динамо White Boys Club.

В боях под Бахмутом погиб фанат "бело-синих" Максим Максименко. Боец по кличке "Аякс" часто посещал матчи Динамо на трибуне ультрас и отправлялся на выездные поединки.

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На фронт Максим отправился в составе 3 ОШБр, выполняющей задачи в Донецкой области. 8 мая Максименко погиб под Бахмутом, отдав свою жизнь за независимость нашего государства. Вечная память Герою!