В Чикаго на открытии бейсбольного сезона спели гимн Украины: яркое видео
В Чикаго состоялось открытие нового сезона МЛБ – топлиги бейсбола. Церемония запомнилась мощной поддержкой Украины.
Мощная поддержка украинской диаспоры
В этом году церемония открытия сезона была несколько иной. Значительную часть посвятили акции в поддержку Украины, пишет 24 канал.
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Стадион "Ригли-Филд" украшен сине-желтыми флагами. Также наши флаги развеваются и вблизи арены.
Перед началом церемонии собравшиеся почтили минутой молчания погибших из-за войны войны украинцев.
После этого кроме традиционного гимна США прозвучал и государственный гимн Украины. Его исполнял хор чикагского филиала Союза украинской молодежи США имени Николая Павлушкова.
В конце своего выступления хор выкрикнул: "Слава Украине! Героям Слава!"
В ходе игры провели благотворительный розыгрыш, на котором собирали деньги в поддержку украинцев.
В первом матче сошлись местные Чикаго Кабс и Милвоки Брюэрс. Поединок окончился победой хозяев.
Видео исполнения гимна