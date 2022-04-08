В Чикаго на открытии бейсбольного сезона спели гимн Украины: яркое видео

В Чикаго состоялось открытие нового сезона МЛБ – топлиги бейсбола. Церемония запомнилась мощной поддержкой Украины.

Мощная поддержка украинской диаспоры

В этом году церемония открытия сезона была несколько иной. Значительную часть посвятили акции в поддержку Украины, пишет 24 канал.

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Стадион "Ригли-Филд" украшен сине-желтыми флагами. Также наши флаги развеваются и вблизи арены.

Перед началом церемонии собравшиеся почтили минутой молчания погибших из-за войны войны украинцев.

После этого кроме традиционного гимна США прозвучал и государственный гимн Украины. Его исполнял хор чикагского филиала Союза украинской молодежи США имени Николая Павлушкова.

В конце своего выступления хор выкрикнул: "Слава Украине! Героям Слава!"

В ходе игры провели благотворительный розыгрыш, на котором собирали деньги в поддержку украинцев.

В первом матче сошлись местные Чикаго Кабс и Милвоки Брюэрс. Поединок окончился победой хозяев.

Видео исполнения гимна