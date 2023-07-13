"Это из области фантастики, а я реалист": экс-защитник Барселоны рассказал, вернется ли в УПЛ

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал, в каких чемпионатах хотел бы продолжить карьеру. Футболист подтвердил, что покинувший греческий Ионикос находится в статусе свободного агента.

С итогами сезона-2022/2023 Ионикос, за который выступал Дмитрий Чигринский, снизился в классе. Украинец покинул команду сразу после окончания чемпионата, ведь у его контракт был четко прописан – если клуб вылетает из элитного дивизиона Греции, то их сотрудничество автоматически разрывается.

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Чигринский: Я открыт ко всему, даже к экзотическим вариантам

Чигринский тренируется самостоятельно и ожидает предложения от других клубов. Дмитрий заявил, что реально смотрит на свой возраст, поэтому не ожидает целой горы предложений. Не исключено, что контракт с новым клубом украинский футболист будет подписан в июле-августе.

Бывший защитник Барселоны рассказал, из каких стран готов рассмотреть предложения.

Я открыт ко всему, даже к экзотическим вариантам. Помню, когда успешно играл за АЭК, у меня были варианты продолжить карьеру в Китае, Японии и ОАЭ. Но я отказался. Тогда приоритеты были другие: я хотел выступать в Европе. АЭК играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и я хотел как можно дольше выступать на этом уровне,

– сказал Дмитрий.

Трансферными вопросами у футболиста занимается его агент Александр Панков. Также Чигринский заявил, что открыт к приглашениям еще из двух стран – Индии и Индонезии.

Будет ли возвращение в Украину и Шахтер

Также Чигринский рассказал, что был интерес родной Украины. Однако разговор так и не дошел до конкретики. Однако защитник признался, что ему не очень интересно было возвращаться в украинский чемпионат.

"Предложения из Украины? Когда только закончился чемпионат Греции, Панков говорил, что разговаривает с некоторыми командами, но до конкретики дело не дошло. Скажу честно, я играл в Украине долгое время и знаю наш футбол. Сейчас мне было бы гораздо интереснее попробовать что-нибудь новое или остаться в Греции", – рассказал Дмитрий.

Возвращение в Шахтер? Давайте будем реалистами. Зачем Шахтеру собирать ветеранов? У них хватает опытных футболистов: Ракицкий, Степаненко, Пятов, недавно закончивший игровую карьеру. Так что мое приглашение в Шахтер – это из области фантастики, а я реалист,

– добавил Чигринский.

Украинский период в карьере Дмитрия Чигринского

Напомним, что до 2016 года с перерывом на переход в Барселону Чигринский выступал в Украине.

Начинал свою карьеру в УФК Львове. После чего поиграл за Шахтер-2 и запорожский Металлург. В 2006-м присоединился к первой команде "горняков".

В 2009 году состоялся трансфер защитника в Барселону. Однако летом 2010-го Дмитрий вернулся в Шахтер, с которым еще поиграл 5 лет.

В статусе свободного агента добрался до Днепра и поиграл за днепрян до 1 июля 2016-го. После чего Чигринский уехал играть в греческий АЭК. С тех пор играл в Греции.

В футболке Шахтера Чигринский отыграл больше всего матчей в карьере – 189 поединков (16 голов и 2 ассиста).