Четырехкратный чемпион Формулы-1 покрасил шлем в цвета украинского флага

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поддержал Украину. Теперь его шлем сине-желтого цвета.

Известный гонщик Формулы-1 выразил поддержку украинскому народу, героически защищаемому от российских оккупантов. В знак солидарности пилот Aston Martin выкрасил свой шлем в цвета украинского флага.

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Немецкий гонщик в новом сезоне будет выступать в шлеме, окрашенном в цвет украинского флага. Шлем выполнен в белом цвете с флагом Украины, а также надписью "Нет войне" и знаком мира.

Феттель покрасил свой шлем в цвета украинского флага / Фото с инстаграмма jmd_helmets

Феттель покрасил свой шлем в цвета украинского флага / Фото с инстаграмма jmd_helmets

Феттель покрасил свой шлем в цвета украинского флага / Фото с инстаграммы jmd_helmets

Пилоты Формулы-1 поддержали Украину акцией "Нет войне", проведенной на стартовой прямой Международной трассе Бахрейна в Сахире.

Также Формула-1 упразднила гран-при в российском Сочи. FIA утвердило, что российские и белорусские гонщики теперь не могут выступать под своими флагами.

К тому же команда Формулы-1 Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и отказалась от российских спонсоров.

В зачете пилотов Формулы-1 в прошлом сезоне Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка.

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