Четвероногий футболист: в Чили пес забил гол после розыгрыша штрафного – видео

Просто невероятный гол был забит в матче одной из низших лиг чемпионата Чили. Арбитр зафиксировал офсайд у собаки и не засчитал ее гол.

12 футболист на поле

После розыгрыша штрафного удара мяч после передачи футболиста отскочил в штрафную, где мимо пробегала собака. В итоге мяч от пса рикошетом отскочил в ворота, что вызвало невероятный восторг на трибунах среди болельщиков.

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Конечно же, такой гол засчитан не был – по правилам футбола, в момент касания мяча во время матча не футбольными командами, а судьей или другими объектами, которые принимают участие в матче, матч должен быть остановлен и назначен свободный удар или спорный мяч.

В комментариях пошутили, что такого нападающего обязательно нужно заявить на следующий матч, так как собака отлично открылась под передачу и замкнула навес, что смогли бы сделать не все профессиональные футболисты в данном эпизоде.

Видео гола собаки