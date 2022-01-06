Чествование легенды: Даллас вывел из обращения номер "41", под которым выступал Дирк Новицки

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс решил вывести из обращения игровой номер "41". Именно с этим номером на спине за клуб выступал Дирк Новицки.

Чествование легендарного игрока состоялось 5 января перед матчем против Голден Стейт. На церемонии присутствовал и сам игрок со своей семьей.

Новицки всю свою карьеру в НБА провел в составе Далласа – 21 сезон. Это рекорд для лиги. Хотя в 1998 году его выбрали под девятым номером на драфте Милуоки, но тут же обменяли в Даллас.

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В 2006 году Даллас впервые вышел в финал, но по сумме четырех матчей уступил Майами.

Уже в 2007 году Новицки был признан самым ценным игроком НБА. Он первый европеец, кому покорилось такое достижение.

А в 2011 году Даллас таки одержал победу в НБА – пока единственную в своей истории.

В 2019 году Новицки объявил о завершении карьеры. После этого одну из улиц города рядом со стадионом назвали в его честь.