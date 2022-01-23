Чешская биатлонистка упустила победу в эстафете на Кубке мира из-за досадного падения: видео

В итальянском Антхольце в субботу, 22 января, состоялась женская эстафета. Это последняя командная гонка для спортсменок перед Олимпиадой-2022.

Чехия потеряла "золото"

На последнем, четвертом этапе, команда Чехии неожиданно завоевала лидерство. Биатлонистка Люция Хорватова задавала темп своим соперницам.

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Но перед подходом на огневой рубеж чешская спортсменка упала на спуске. Биатлонистка не удержалась на крутом повороте и вылетела за пределы трассы.

Во время этого падения Хорватова потеряла 29 секунд, что есть изрядно много.

Видео падения

В итоге команда Чехии заняла шестое место. А победу в эстафете праздновали норвежки, для которых это командное "золото" является первым в сезоне.

Зато сборная Украины провалила последнюю эстафету перед Олимпийскими играми в Пекине. Украинки финишировали на 11-м месте.