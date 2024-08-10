Неожиданный лидер: Заря в Одессе обыграла Черноморец и возглавила таблицу УПЛ
Поединок в Одессе между Черноморцем и Зарей открывал субботнюю программу 2-го тура УПЛ. Луганская команда одержала победу благодаря одному забитому мячу.
Черноморец – Заря 0:1
Гол: Герреро, 50
Одесский Черноморец из-за кадровых перестановок неудачно стартовал в чемпионата Украины сезона-2024/25. Зато команда Юрия Коваля в первом туре обыграла Ингулец (2:1), пишет 24 Канал.
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Гол Герреро принес победу Заре
В первом тайме соперники не сумели размочить счет. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
На 50-й минуте встречи гости вышли вперед. Панамский форвард Герреро результативно замкнул навес в исполнении Антюха.
До завершения поединка счет не изменился. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Заря со счетом 1:0.
Видеообзор матча Черноморец – Заря
Турнирное положение команд
- Луганская Заря одержала две победы на старте чемпионата. Команда Коваля возглавила турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 6 баллов.
- Черноморец после смены на тренерском мостике Романа Григорчука на Александра Бабича терпит второе подряд поражение. Сейчас команда находится на предпоследней строчке.