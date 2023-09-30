Черноморец не смог переиграть Зорю и потерял шанс догнать Шахтер

Одесской команде не удалось воспользоваться затруднительным положением луганчан. Команды не смогли реализовать ни один из многочисленных ударов.

Черноморец – Заря 0:0

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 9 тура сезона 2023-2024. В последней встрече субботы одесский Черноморец принимал луганскую Зорю, пишет 24 канал.

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Команда Валерия Кривенцова пока проваливает сезон, ведь к встрече в Одессе команда подошла на 15-е место в зоне вылета. Единственной победой в УПЛ была виктория над Ворсклой.

Одесситы упустили шанс догнать Шахтер

Черноморец удивляет, ведь подопечные Григорчука выиграли 5 из восьми матчей чемпионата и закрепились в топ-тройке. Благодаря осечке Шахтера победа над Зарей позволила бы одесситам догнать дончан.

Впрочем, реализация обеих команд была неудачной. Черноморец и Заря на двоих нанесли более 30 ударов на двоих, но забить так и не смогли. Сама игра прошла без явного преимущества одной из команд.

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Таким образом, Черноморец остается третьим в двух баллах от Шахтера. В воскресенье одесситов может обойти Полесье, если обыграет Колосс. Заря же благодаря ничьей поднимается на 13-е место в зону переходных матчей.