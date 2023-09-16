Без Усика никак: Полесье уступило Черноморцу и потеряло второе место – видеообзор

Поединок в Одессе между Черноморцем и Полесьем открыл субботнюю программу 7-го тура УПЛ. Судьбу поединка решил единственный гол, забитый футболистом хозяев Александром Васильевым.

Черноморец – Полесье 1:0

Голы: Васильев, 13.

Оба соперника не скрывают амбициозные цели попасть в "зону еврокубков". После 6 туров Полесье оказалось на второй строчке таблицы УПЛ. Поэтому удержаться на "лигочемпионском" месте было первоочередной задачей на матч в Одессе для подопечных Калитвинцева, сообщает 24 Канал.

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Подножка дебютанту лиги

В начале встречи соперники присматривались друг к другу. Однако на 13-й минуте встречи "моряки" неожиданно повели в счете. Опорный хавбек Черноморца Васильев мощно исполнил штрафной удар, попав в верхний угол ворот Бойко.

Такой ход поединка отнюдь не устраивал дебютантов УПЛ. В перерыве главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев произвел тройную замену, надеясь переломить ход матча.

Гости захватили инициативу, пытаясь нагнетать давление на защитные редуты "моряков". В свою очередь хозяева действовали в любимой манере на контратаках, рассчитывая поймать на ошибке Полесье.

У "волков" особую опасность создавал Макуана, для нейтрализации которого "моряки" уделили особое внимание. В итоге команда Григорчука смогла сохранить минимальный победный счет.

Напомним, что в начале сезона Полесье подписало контракт с чемпионом мира Александром Усиком. Однако боксер еще не дебютировал за свою команду. Возможно, пора выпускать секретное оружие "волков"?

После победы над Полесьем Черноморец поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе "моряков" 12 очков.

Житомиряне опустились на 3 строчку. У команды Калитвинцева 12 набранных пунктов.

Видеообзор матча Черноморец – Полесье