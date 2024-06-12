Экс-игрок сборной Украины и голкипер из Шахтера: Черноморец удивил первыми трансферами

Одесский Черноморец объявил о первых летних новичках команды. В новом сезоне за "моряков" будут играть опытные Богдан Бутко и Артур Рудько.

Тренерский штаб одесского Черноморца во время летнего трансферного окна сделал ставку на опыт. Первыми новичками команды Романа Григорчука стали хорошо известные украинским болельщикам футболисты.

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Именитые новобранцы "моряков"

"Моряки" официально объявили о подписании контрактов с вратарем Артуром Рудько и защитником Богданом Бутко. О сроках соглашений не сообщается.

В прошлом сезоне Артур Рудько был вторым голкипером Шахтера. Опытный футболист провел всего 1 матч за "горняков". Не удивительно, что по завершении сезона 32-летний голкипер решил сменить прописку.

Напомним, что Рудько является воспитанником киевского Динамо. Также играл за Говерлу и был на контракте в харьковском Металлисте. Некоторое время Артур выступал за рубежом. В 2019 – 2022 годах защищал цвета кипрского Пафоса, а в сезоне 2022/23 польского Леха.

Не менее известен другой новичок Черноморца – Богдан Бутко. Воспитанник "горняков" в прошлом сезоне был одним из лидеров луганской Зари. 33-летний правый защитник отыграл 14 матчей и сделал 2 ассиста.

Бутко имеет немалый опыт выступлений за национальную сборную Украины. На его счету 33 матча в сине-желтой футболке.

Напомним, что летом "моряков" покинул вингер Максим Брагару. Универсальный футболист подписал контракт с киевским Динамо.