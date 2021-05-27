Черноморец официально вернулся в УПЛ

В матче 28-го тура первой лиги Черноморец на выезде обыграл Металлист-1925 со счетом 1:0.

Металлист 1925 – Черноморец 0:1

Гол: Путря, 12 (пен.)

Удаление: Пономар, 78 (Металлист 1925)

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Уже в начале матча гости получили отличный шанс открыть счет. Брагару заработал пенальти на себе. Удар успешно выполнил Путря.

После забитого мяча Черноморец отдал инициативу сопернику. Несколько раз команду выручал Паламарчук. А там, где не справлялся голкипер команду спасал каркас ворот.

Ближе к концу хозяев подвел Пономар, заработав вторую желтую карточку. Но даже в меньшинстве команда сумела создать два опасных момента с ударом в перекладину и очередным супер-сейвом голкипера. Однако, сравнять счет так и не удалось.

Черноморец – новичок УПЛ

Это позволило одесской команде набрать 58 очков, стать недосягаемой для Агробизнеса за два тура до финиша и выйти в УПЛ.

Теоретически по очкам Черноморец может догнать Николаев, однако одесская команда имеет преимущество в личных встречах (2:0 и 1:1).