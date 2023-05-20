Победа на вес золота: Минай обыграл "моряков" благодаря автоголу – видеообзор

Матч в Одессе Черноморец – Минай открывал субботнюю программу 27-го тура УПЛ. Подопечные Владимира Шарана сумели заработать три важных очка в борьбе за сохранение прописки.

Черноморец – Минай 0:1

Гол: Хадида, 61 (авт.)

Обе команды за четыре тура до завершения чемпионата еще не гарантировали себе место в элите на следующий сезон. Но если Черноморец более или менее безопасно находится в середине турнирной таблицы, то Минай в зоне стыковых матчей, пишет 24 Канал.

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Минай подловил "моряков" на ошибке

Одесситы на правах хозяина поля с первых минут встречи захватили инициативу и чаще угрожали воротам соперника. Впрочем, подопечные Владимира Шарана были готовы к такому ходу событий. Построив насыщенную оборону, закарпатцы ловили свой шанс в контратаках. И они дождались момента во втором тайме.

На 61-й минуте матча голкипер Миная Бандура бросил мяч на Гечева, который свой проход по левому флангу завершил прострелом. Однако первым на мяче оказался хавбек "моряков" Хадида, срезавший его в собственные ворота.

Роман Григорчук не простил израильскому легионеру ошибку и сразу же заменил его на Авагимяна. "Моряки" оккупировали штрафную площадку Минаю, но защита гостей уверенно ликвидировала угрозу.

В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал победу Минаю со счетом 1:0.

Благодаря победе в Одессе Минай поднялся на 10-ю строчку и сравнялся по количеству очков с "моряками".

Черноморец удержался на 9 месте, но теперь команда Григорчука на расстоянии двух баллов от зоны переходных матчей.

В следующем туре Черноморец сыграет против Львова (25 мая), а Минай на собственном поле будет принимать Рух (25 мая).

Видеообзор матча Черноморец – Минай