"Моряки" спаслись: Черноморец разгромил Металлист 1925 и де-факто сохранил прописку в УПЛ

Одесский Черноморец прервал серию поражений. Одесситы на своем поле разгромили харьковский Металлист 1925, благодаря чему фактически гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон.

Черноморец – Металлист 1925 – 3:0

Голы: Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между одесским Черноморцем и Металлистом 1925. Поединок проходил в Одессе на стадионе "Черноморец", пишет 24 Канал.

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Металлист 1925 рискует напрямую вылететь в Первую лигу

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Безуглого, который на 21-й минуте полетел прямо в Авагимяна ногой, за что получил прямую красную карточку.

Впервые численным большинством хозяева воспользовались в конце первого тайма: Васильев с лету пробил в Курило, после чего добил отскок в дальний угол.

Еще дважды "моряки" отличились после перерыва. Сначала ворота гостей результативно расстрелял Штогрин, а затем финальную точку поставил Бойчук.

3:0 – Черноморец прервал серию поражений, благодаря чему де-факто гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон, оторвавшись от зоны стыковых матчей. Зато Металлист 1925 еще больше рискует напрямую вылететь в Первую лигу.

Видеообзор матча Черноморец – Металлист 1925